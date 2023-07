Mida arvavad tõelised arheoloogid Indiana Jonesist?

Alates hetkest, mil Indiana Jones enam kui 40 aastat tagasi filmis «Raiders of the Lost Ark» («Indiana Jones kadunud laeka jälil») kuldse iidoli varastas ja oleks äärepealt kivilõksu alla jäänud, on legendaarsest seiklejast saanud pind arheoloogide silmas. Ühest küljest on Indiana, keda kehastab Harrison Ford, tõmmanud publiku põnevasse arheoloogiamaailma, teisalt on tema arheoloogiameetodid kohutavad ja lausa eksitavad, kirjutab Live Science.