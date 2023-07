Lux Expressi buss sõitis Tartu poole lahtise pagasiluugiga, üks kott lendas välja

«Avastasime, et pagasiluuk oli lahti. Elektroonika viga, tõenäoliselt oli see lahti Tallinnast Adavereni,» kirjeldab Liina , kes Facebookis juhtunust kirjutas.

Liina enda kott õnneks bussist välja ei lennanud, Facebooki tegi ta postituse mureliku kaasreisijana. «Ühe inimese must kott on kadunud, nii-öelda välja lennanud...» kirjutab ta postituses. «Peal kiri Cosimax ja kotil on oranžid nurgad, see võib olla nii tee peal kui ka kraavis. Kes midagi näeb, leiab...» loodab ta aidata kaasreisijal kotti leida. «See kott oli teiste asjade peal, ju ta siis libises kusagil käänakus välja. Omanikul olid pisarad silmis, kott oli täis asju ja meeneid, mis reisilt osteti,» ütleb Liina, kelle sõnul tuli koti kaotanud reisija peale ilmselt lennujaamas. «Ma sain aru, et ta tuli reisilt, jah...aga ega ma täpselt ei tea.»