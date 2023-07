NOSTALGILISED KLÕPSUD ⟩ Kristjan Jõekalda tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva: 25 aastat tagasi andsin oma iseseisvuse käest

«Kui ameeriklastel on täna iseseisvuspäev, siis mina andsin 25 aastat tagasi oma iseseisvuse käest! Jee...» viskab Kristjan Jõelakalda ühismeedias nalja, andes teada, et tähistab abikaasa Marisega 25. pulma-aastapäeva.

Ühe foto juures nendib Jõekalda: «Küll on mu naisel ikka vedanud. On saanud olla 25 aastat koos sellise mõistliku mehega.»

2020. aasta intervjuus ütles ta Kroonikale, et aastatega on nad õppinud elama ja teineteisega arvestama – just see on hoidnud nende suhet reel. «Kui oma asja ära teed, ongi kõik korras – prügi on välja viidud ja mustad sokid ei jää põrandale piinlikult pikalt vedelema,» lisas Jõekalda.