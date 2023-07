FOTOD ⟩ Avariisse sattunud onlyfansitar Marimumm: liikumine ja hingamine, mis on enesestmõistevad, võivad ühel hetkel olla privleeg

Kaks murdu seljas Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Marimumm tõdeb, et juhtunu on kogu tema elu pausile pannud.

«Meil on nii palju asju pooleli – hobusetalli ehitus, uus elamine, mida me ise vaikselt kõpitseme. Nüüd oleme mõlemad vigased ja ei oska niisama istuda ja puhata, kui tean, et mind on vaja tööl,» tunnistab ta. «Pean oma selga hoidma teatud asendis, ei tohi midagi tõsta ega järske liigutusi teha.» Koertega jalutamine ja töölkäimine ei tule naise sõnul vähemalt lähima kahe kuu jooksul isegi mitte kõne alla.

«Kunagi ei tea, kas see on viimane kalli ja viimane tsau»

Ränk õnnetus pani naise sõnul asju ümber hindama ja teisest perspektiivist vaatama.

«Iga kord, kui ütled kellelegi nägemist, võib see väga vabalt olla viimane kord, kui seda inimest näed. Või asjad, mis tunduvad enesestmõistetavad, nagu normaalselt liikumine ja hingamine, võivad mingil hetkel olla privileeg. Seega ei tasuks võtta midagi enesestmõistetavana ja tuleks oma lähedasi rohkem kallistada, sest kunagi ei tea, kas see on viimane kalli ja viimane tsau.»

Foto: Mariliis Küünarpuu