UUS ASJAOLU ⟩ Pealtnägija: Läänemerre kukkunud laps oli ratastoolis

Poola väljaandele Fakt räägib üks laeval viibinud isik, et nägi Läänemerre kukkunud 7-aastast last enne kukkumist ratastoolis istumas. Väljaandele räägib naine, et oli laeval ja nägi, et poiss oli invaliididele mõeldud ratastoolis. Ka nägi ta poisi ema tunde enne juhtunut pea norgus istumas. «Poiss lamas ta kõrval, ei liikunud, võib-olla magas, ma ei tea,» meenutas naisterahvas.

Ka väljaandele Mirror on üks pealtnägija rääkinud: «Mäletan, et mõtlesin, kui ebatavaline see on, et nii suur laps lastekärus istub. Poiss võis olla mingi puudega. Naine nägi välja väsinud, masenduses. Tema kehakeel oli selline...» Lisaks on mitmed väitnud, et poisi ema tundus väsinud ja depressiivse välimusega.