FOTOD VÕTTEPLATSILT ⟩ Nelja lapse ema ja iluduskuninganna Renne Merilo pani suhtesaate peigmehekandidaadid proovile lasketiirus

Grupikohtingutelt valivad peategelased endale välja kolm kaaslast, kes nende juurde elama lähevad. Selle suve romantilisima tõsielusaate «Sellest saab meie suvi» üks populaarsemaid osalejaid, tõeline imenaine, nelja lapse ema, iluduskuninganna, riigikaitsja ja päästja Renne Merilo viis oma peigmehekandidaadid Männiku lasketiiru, et välja selgitada kolm parimat, kes väärivad võimalust armastusele tema katuse all.

«Maailmas on sarnast tüüpi saate tulemusena sõlmitud 180 abielu ja sündinud 410 last. Kindlasti on tõelise armastuse leidmine telesaates võimalik ja ma ise siiralt loodan, et meie saates sünnib vähemalt üks õnnelik paar,» räägib saatejuht Romi Hasa .

Naine nagu orkester

Keila päästekomando tuletõrjujana töötav Renne on enda sõnul päästjaks sündinud. Ta on üks Eesti neljast naistuletõrjujast, kes loobus oma missiooni nimel tähtsast juhatajaametist ja kõrgest palgast, kuna tal hakkas lihtsalt igav – tema tahab ise aidata ja inimesi päästa. Renne kuulub ka kaitseliidu pioneerirühma ja sealsete ülesannete hulka kuuluvad ehitamine ja lõhkamine. Just relvad ja pommid on need, mis naisele väga huvi pakuvad.