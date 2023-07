ELU25 ⟩ VAATA VIDEOT! Narva linnapea Katri Raik ja Juku-Kalle Raid võrdlevad Narva ning Tallinna tänavakaevikuid

«Kirjutasin oma esimese «Minu-sarja» raamatu «Minu Narva» siis, kui olin Narvas elanud üle kümne aasta – 2013. Tulin Narva 1999. aasta suvel,» ütleb Narva linnapea Katri Raik.

Need põhjendused, miks Katri Narva tuli, on aastatega muutunud aina ilusamateks.

Katri selgitab oma seotust Narvaga: «Ma arvan, et see oli ühel ajal nii saatus kui juhus. Üks jääb selgeks: kohas, mis on tühi, kus sa oled esimene, võib lihtsamalt särada. Seda loen oma «edu» fenomeniks. Ehkki ma ei teinud seda teadlikult. Ma olen Narvast kaks korda ära läinud ja tagasi tulnud, rohkem pole vist enam mõtet proovida, aga eks aeg annab arutust.»

Katri Raiki raamat «Minu Narva. 10 aastat hiljem» Foto: Petrone Print

Katri Raik võitis isiklikult Narvas kohalikud valimised 2017, sai poolteisttuhat häält. Toona viibisin ta poolteist kuud tänavatel, akadeemiast puhkusel ja sai lõpuks narvalastega tegelikult kokku ning tuttavaks, ta tulin oma kolledži elevanditornist alla, pärast peaaegu kahtekümmet aastat.

Katri: «See sündmus muutis mu elu. Mina ei saanud valimiste ööl aru, et tegemist on mingi kangelasteoga. Aga millegipärast helistasid mulle mitmed Eesti juhtivad poliitikud. Taipasin alles mõne aja pärast, et Riigikogu valimised algavad kohalikele omavalitsuste valimistele järgneval ööl.»

Kümme aastat on esimesest Narva-raamatust möödas. Palju on muutnud, Katri ise on muuunud. Narva on igal juhul koht, mille linnapeaks olemine nõuab hoopis teistsuguseid oskusi kui mujal Eestis.

Katri uus raamat jutustab lahti Narva märke ning annab lugejale võimaluse tutvuda kollaažist, mis selle linna moodustab.

Kus räägivad Narvakad sellest, mis nad oma elust ja riigist päriselt arvavad? Ametlikku kanalit ei ole. Kes teada tahab, külastagu turgu, kaubanduskeskusi, saunu, sõitku taksoga ning kõndigu promenaadil või istugu purskkaevu serval.

Kommenteerides üles kaevatud Tallinna tänavaid ja võrreldes neid Narva omadega sõnab Katri Raik: «Mul ei ole nii suurt linna».