MÄNGUPÜSTOLIGA LAULUPEOLE ⟩ Narva muusikakooli direktor kahetsusväärsest juhtumist: suhtun sellesse taunivalt

Ka politseini jõudis vihje, et lauluväljakul on rahva seas poiss relvataolise esemega. «Kontrollimisel selgus, et ühe poistekoori poisid olid kodukohast kaasa võtnud laste mängurelvad. Politseinikud võtsid mänguasjad hoiule ning pidasid poistega maha tõsise vestluse, selgitades neile, et laulupidu ei ole koht, kuhu selliste asjadega mängima tulla,» kommenteeris Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater.

Narva muusikakooli direktor Tatjana Gontšarova tunnistas toimetusele, et on sellest kahetsusväärsest juhtumist teadlik. «Tegemist on tõepoolest Narva muusikakooli poistekoori kasvandikuga,» kinnitab ta. «Suhtun juhtunusse taunivalt ja leian, et avalik üritus ei ole see koht, kus keegi peaks kandma relvataolist eset,» lisas ta.