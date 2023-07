VAATA JÄRELE ⟩ «Õnneliku abielu saladus – mehele jääb alati viimane sõna, milleks on «olgu».» Saade «Kodukäijad» uudistas Jaan Tammsalu kodus

Jaan ja Laila Tammsalu uhke antiikmööbiga pesa asus Tallinnas Keskturu lähistel.

«Esimene mulje on, nagu oleks teatrisse tulnud. Ukse asemel on sametised kardinad. Kõik on hästi dramaatiline, vanaaegne, pompöösne,» kirjeldas saates «Kodukäijaid» Anu Saagim hetk pärast korterisse sisse astumist. «Igal pool on mingid märgilised asjad, inglikesed või ristid,» kirjeldas ta.

Mart Juurele hakkasid aga esmalt silma seintel olnud Reti Saksa illustratsioonid. «Siin on palju usu ja religiooniga seonduvaid raamatuid,» nentis ta suure vanaaegse raamaturiiuli ees sesites.

Ka arhitekt Raul Vaiksoo tõi välja, et korter meenutab muuseumi, kus on antiikmööbel ja palju nipsasjakesi.

«See kodu kõneleb naise pesast. Naise sõna maksab, mitte et ta rõhuks või kamandaks, aga see mees armastab teda kohutavalt palju, et on nõus naise jaoks ohverdama ükskõik mida,» sõnas Anu Saagim. Mart Juur sõnas Tammsalude kodu kirjeldades, et kuigi korteris on asju palju, siis koduomanike jaoks ei ole siin midagi juhuslikku.

Kõrvalsuhe sai saatuslikuks?

Juuni lõpus lahvatas skandaal, kui Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) valitsus peatas vaimulik Jaan Tammsalu tegevuse Tallinna Jaani koguduse õpetajana. Seda põhjusel, et meest kahtlustati abielurikkumises.

«Minu meelest abielurikkumine... kui see on suhtlemine teise inimesega, keda sa kuulad rohkem ära kui mõnda teist, siis...» sõnas Tammsalu toona toimetusele. «Ma ei eita armastust. Samas loodan, et kirik ja ka tänapäeva ühiskond ei hävita armastajaid. Olen kurb, et valmistan osas inimestes pettumust.» Delfile ütles Tammsalu, et on püüdnud lahutust saada, aga see pole tänaseni õnnestunud. «Ma ei ole seda [abielulahutust – toim] saanud, aga tegelen sellega. Minu abielu on juba ammu katki, vähemalt minu jaoks,» sõnas ta väljaandele.

Saates «Kodukäijad» nentis Tammsalu vastuseks küsimusele, kelle jalas nende kodus püksid on, et õnneliku abielu saladus on, et mehele jääb alati viimane sõna. «Aga see on «olgu»,» sõnas Tammsalu.

