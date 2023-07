SEGADUS TANKIMISEGA ⟩ Klient väidab, et automaattankla võttis tehingult vahelt, Olerex selgitab olukorda

«Sõitsime juba ära, kui tee peal vaatasin, et mõlema tehingu pealt on üle viie euro lisaks võetud.» Segaduses härra helistas kohe tšekil olevale telefoninumbrile. «Kes tšekki ei vaata, siis ongi see viis eurot nagu «kingitus»,» mõtiskeb Eiki.