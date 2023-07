ÄREV HETK ⟩ Laulupeol läksid poistekoori poisid relvataoliste esemetega rahva sekka, politsei reageeris kiirelt

Pühapäeva õhtupoolikul kella seitsme ajal oli laulupeol viibinud pidulise sõnul näha kiirreageerijaid ja politseinikke. «Uuriti ja vaadati kottidesse. Politsei läks ühe koori juurde mingi fotoga,» räägib kohapeal viibinud isik. Kiirelt läks liikvele jutt, et ühe laulukoori poisil oli kaasas relvataoline ese. «Tuhlati kottides ja siis viidi ülekuulamisele,» kirjeldab laulupeoline.

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater kinnitas, et kirjeldatud juhtum tõepoolest pühapäeval aset leidis. Politseile laekus info, et lauluväljakul on rahva seas poiss relvataolise esemega.