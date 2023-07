ELU 25 ⟩ Eesti hiphopi isa Genka põhimõttelise m****ga lavale koos ei mahu

Me hakkasime seda tegema kuskil üle-eelmise aasta lõpus, siis tekkis sõjaga mingi paus, et midagi ei taha enam teha, siis tekkis viha. Võttis jah kauem aega, kuna siis tuli suvi ka vahele. Mingi hetk tuli, et äkki üldse, no me ei tahtnud üldse teha albumit. Artistil on selline asi nagu teise albumi needus. Esimene album on väga hea, aga teise puhul tuleb tohutu surve peale, alateadlikult. Alguses oli, et me ei tee albumit, vaid me teeme hunniku lugusid ja siis vaatame.

Lõpuks kuidagi temaatika läks jube süngeks ja siis läks korra kett ka maha. Siis jätsime pooleli ja suve lõpu poole DEW8 küsis, et mis teeme siis. Ja siis et: saada mulle biite, ma mölisen midagi valmis. Ma tegin kõik sügisel valmis juba. Siis tekkis soov, et anname sõja aastapäevaks välja. Siis oli aga, et aega küll ja siis, et aega pole üldse.

See oli naljakas, meil oli album valmis ja tegin selle loo 10 minutiga. Oli idee, et teeme mingeid skitte vahele, et oleks lõbusam. Okei, läksin Tartusse ja kuulasin biidi juppe, et davai, saada mulle. Kodus panin käima ja hakkasin kirjutama ja siis oligi nii, et kirjutasin ja kirjutasin. Mõtlesin refrääni osa ka välja ja ütlesin, et meil on uus lugu. Et mida! Meil on plaat valmis ju. Ma ei tea, mul tuli lugu ju. Tõesti, kirjutasin need sõnad 10 minutiga. Twitteris jälle mingi mõttetu paukumine käis. Ja oli näha, et inimesed ärkavad hommikul üles ja kukuvad vaidlema. Et valikud on alati, no alati ei ole ka. Ema-isa saavad surma, oled üksi, kus on valik? Aga noh valik 1 ja 2 ikka on.