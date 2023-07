«Järgmine kord veel paremini!» Netirahvas annab nõu, kuidas tantsu- ja laulupidu edendada

Riigikogu liige Kert Kingo jagas Facebookis enda arvamust tantulaste riietuse sümboolika osas. «See on täiesti lubamatu, et lapsed sellisesse olukorda pandi, kus nad peavad vägivaldsete märatsejate sümboolikat kandma ja «tantsuga» nende sümbolit looma. Lubamatu on ka see, et Eesti rahvuspeol ülistatakse vägivalda ja sellist märatsejate liikumist,» kirjutab Kingo. «Kas see on nüüdsest Eesti rahvuslik põhiväärtus?» tunneb ta muret.