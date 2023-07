VAATA JA VÕRDLE ⟩ Uskumatu sarnasus! Kethi Uibomägi kehastus Marilyn Monroeks

Laulja ja MyHitsi hommikuprogrammi saatejuht Kethi Uibomägi (34) kehastus Miss Monroeks esimest korda aastal 2014, kui tuttavad salongi omanikud tulid ideele, et Kethi võiks just sellisel kujul nende peol esineda.

«Eriliselt meeldib mulle üllatuste variandis seda karakterit esitleda, kui külalised ei tea, kes on Maryliniks kehastunud ning siis, kui nad ühel hetkel aru saavad, et see mina olen, siis need näod publikust on fantastilised,» räägib Kethi, kes end hea meelega Marilyniks kehastub.