KLÕPS ⟩ Lenna Kuurmaa laps osales esimest korda tantsupeol: vesistasin juba siis, kui tuli tuletorni jõudis

Lenna sõnab, et tal on nii hea meel, et sai vaadata sel korral oma tütart ja talle kaasa elada, kelle jaoks oli see esimene pidu. «Minu esimene laulupidu oli aastal 1993 ja ma olin siis samuti 8-aastane, nagu Matilda praegu. Ajalugu kordub. Aitäh kõikidele tantsujuhtidele, õpetajatele ja loomulikult kõige rohkem särasilmsetele tantsijatele. Väreleva ja tänuliku südamega järgmise laulu- ja tantsupeoni!»