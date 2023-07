Mentaalse fookuse annab ka Päikese ühendus Merkuuriga. Kuigi täiskuu on iseenesest emotsionaalne aeg, siis paistab, et seekord on põhiline õppetund selles, et kuidas oma tegelikke tundeid ja kogemusi väljendada ning teistele selgeks teha. On vaja võtta vastutus oma tundeelu eest ning see seisneb paljuski rääkimises - õigeid inimesi on vaja informeerida oma kogemustest, tundmustest.