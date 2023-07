Koolidirektor Hendrik Agur: austusest laulupeo vastu – ärge suitsetage lauluväljakul!

«Väljakul ringi liikudes ja isegi laval proovi ajal ning lugude vahel paar kõhvi – no üldse ei sobi. Mitte ainult see, et kusagilt heljub jälle imalat-magusat (mõne, sh minu jaoks vastikut) lõhna, vaid üldse: austusest lauluväljaku kui eestlaste sümboolse ja eestlust kandva püha paiga ning sündmuse enese – laulupeo – vastu, koos sellel osalevate noorte laulupeolistega,» jagab Kohtla-Järve gümnaasiumi koolidirektor Agar Vahur Facebooki postituses.

Aguri sõnul on see tõrvatilk enne laulupidu, mida on veel võimalik puhtalt eemaldada.

«Varem, enne elektroonseid sigarette taolist asja ei olnud, sest suitsetaja pidi konkreetselt sigareti põlema süütama ja seda kahe loo vahel ikka juba tegema ei hakatud. Nüüd, moodsamal ajal, aga vajuta nuppu (või kuidas see käib), mõnule ja laula või mängi edasi,» jagab Agur, kelle jaoks selline tegevus on sobimatu.

«Pealegi, see on noorte laulu- ja tantsupidu ja seda enam taoline tegevus siia ei sobi,» tunneb koolidirektor.

Nii on Aguril üks palve: «Ärge suitsetage lauluväljakul – ei laval, lava ees, kõrval ega taga. Need, kellele see tegevus nii vajalik on, palun leidke teine aeg ja koht selleks ning austage laulupidu ja sellel osalejaid.»