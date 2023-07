SÜDAMLIK VIDEO ⟩ «Eestimaa suvi on üllatusi täis!» Räppar nublu ulatas võõrale abikäe

«Ma sõidan Haaberstis ja näen, pöial püsti on tee ääres Anatoli,» räägib nublu, kes võttis tee äärest enda kabrioleti peale võõra noormehe, et ta soovitud kohta transportida.

Tee ääres hääletanud Anatoli jäi bussist maha. «108 buss tuli kaks minutit varem, aga Anatoli tahab Karjakülla vanaema juurde minna. Ja me lähemegi!» sõnab räppar rõõmsalt.

«Anatoli, mul on sulle üllatus, me jõudsime enne 108 bussi! Viska viis! Kõik on võimalik!» rõõmustab nublu, kes suutis võõra abivajaja vanaemani viia kiiremini, kui ta sinna bussiga oleks jõudnud.