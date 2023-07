Legendaarse merekooli õppejõu mälestuseks nimetati auditoorium. «Ka Olaf Suuder õppis tema käe all»

28. juunil avasid laevakaptenid Eesti Merekooli Tartu filiaalis Paul Kooseri nimelise auditooriumi ja tunnustusplaadi. Tunnustusplaadilt eemaldasid katte Paul Kooseri abikaasa Helve Kooser ja poeg Mairo Kooser, tänu- ja tunnustussõnu ütlesid endised kolleegid ning kunagistest õpilastest laevakaptenid ja reederid.

Paul Kooseri nimelise auditooriumi avamine. Foto: Julia Kurm

Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja Indrek Särg ütleb Elu24-le, et seda ei juhtu tihti, et ühele koolimehele pannakse õpperuumi mälestusplaat ning nimetatakse auditoorium tema nimega. «Ka teistelt koolijuhatajatelt olen kuulnud, et see on pigem harv juhus, niiöelda tavalistest raamidest väljapoole küündiv juhtum. Ent meie Paul Kooser oligi niisugune isiksus, kes tuntavalt ulatus tavalistest raamidest üle ja suutis mõelda niiöelda «kastist välja»,» räägib Särg.

Indrek Särg Foto: Kristjan Teedema

«Kui vaatame täna Tartus sõitvaid toredaid laevu, siis tasub korraks meenutada, et kõigi nende laevade meeskondades, enamusel lausa kaptenina, töötavad Paul Kooseri õpilased. Suuresti tänu just Paul Kooseri, Lembit Põllu ja Enn Sooviku tööle on Tartus laevandusel tänane arengupotentsiaal. Tänu nende meeste pingutustele säilis Tartus laevajuhtide väljaõpe ja nüüdseks on andnud uute reederite ja laevakaptenite näol tubli edenemise meie sisevete laevandusse.»

Paul Kooseri nimelise auditooriumi avamine Eesti Merekooli Tartu filiaalis. Foto: Julia Kurm

Laevad on turistide lemmikud