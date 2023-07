Täna, laupäeval, toimus Tartu külje all Elvas laat. Hoolimata vihmasest ilmast, jätkus nii ostjaid kui müüjaid. «Ainus negatiivne kogemus oli, et ostsin pirukaid ja pidin autosse jõudes kurbusega tõdema, et need olid kivikõvad ja hallituse maitsega!» kirjeldas Elva laata külastanud Elu24 peatoimetaja Katrin Lust. «Tuleb välja, et ma ei ole ainus, kes selle talu toodangus pettuma on pidanud!»