Sünoptik Kairo Kiitsak andis uue hoiatuse: see viitab sellele, et ilm on tavapärasest oluliselt ohtlikum või lausa ekstreemne

«Extreme forecast index (edaspidi EFI) on indeks ilmastikunähtuste ekstreemsuse hindamiseks. Konkreetne ECMWF mudeli prognoos on 3.-4. juuli kohta ja valitud parameetriks on tuulepuhangud maapinnast 10 meetri kõrgusel. Võimalikud EFI väärtused on 0,5-1. Kui EFI väärtused jäävad 0,5-0,8 vahele, siis on juba võimalus, et ilm võib olla tavapärasest ohtlikum. Kui EFI väärtused on suuremad kui 0,8, siis see viitab juba sellele, et ilm on tavapärasest oluliselt ohtlikum või lausa ekstreemne. Antud mudeli prognoosist on näha, et Eesti kohal küündivad EFI väärtused lausa maksimumini ehk üheni, mis on tähelepanuväärne signaal,» jagab sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias uut hoiatust, et 3. juuliks näitavad ilmamudelid Eestile väga tugevaid tuulepuhanguid.