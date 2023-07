KLÕPSUD ⟩ Stefani pruut Victoria pulmadest: kleidike on peaaegu valmis

Ettevalmistused pulmadeks on täies hoos. Victoria jagab Instagrami story's fotosid oma viibimisest pruudisalongis ning ütleb, et pulmakleit on juba peaaegu valmis.

Pruudisalongis. Foto: Ekraanitõmmis story`st.

Stefani kihlatu Victoria. Foto: Ekraanitõmmis story`st.

«Kleidike peaaegu valmis,» teatab Victoria rõõmsalt.

Stefan palus kallima kätt möödunud aasta oktoobris. «Vici on võetud!» jagas eurolaulik toona Instagramis.

Juba detsembri alguses avaldas Stefan, et pulmadega nad kaua oodata ei plaani ning pulmakuupäevgi on paigas – 26. august. Kas tuleb pigem Eesti või Armeenia pulm? «Suhtlus toimub eesti keeles, aga Armeenia traditsioone tuleb ka sisse,» avaldas Stefan, lisades, et tavalises Armeenia pulmas on šašlõkivardad, toostid ja ringtantsud.