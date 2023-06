Merily Timmer sattus õnnetusse: sõitsin kurvist välja ja teine mootorratas sõitis mulle sisse

«Suur tänu minu sõpradele, kes koheselt reageerisid ja kutsusid kiirabi ning andsid endast kõik, et me vastu peaks kuni abi saabumiseni. Suur aitäh SA Läänemaa Haigla imelistele kiirabidele, päästeametile, politseile ja arstidele. Niivõrd kiire abi ja ülimalt toredad inimesed. Tänuväärt töö,» kiidab Timmer päästjaid. «23 aastat sõidukogemust võib ka teinekord alt vedada, proovime järgmine kord ohutumalt,» lisab ta ning jagab fotot ümber paiskunud mootorrattast.

Timmer rääkis Elu24-le, et õnnetus juhtus kurvis. «Mina sõitsin kurvist välja ja teine ratas sõitis mulle küljepealt sisse. Lendasin ratta pealt maha. Esialgu kahtlustasin, et roided on sees. Kiirabi viis ära. Haiglas tehti röntgen, õnneks kõik terve ning lasti koju. Pääsesin tänu heale varustusele vaid põrutustega. Õnnelik õnnetus minu jaoks. Valus ja paha, aga see käib asja juurde! Elame veel,» ütleb Timmer.