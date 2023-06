Suri tunnustatud USA filminäitleja Alan Arkin. «Jumaldasime teda ja jääme teda igatsema»

89-aastasena suri tuntud USA näitleja Alan Arkin , kes võitis Oscari filmis «Little Miss Sunshine» (2006) esitatud rolli eest. Arkin on ka tuntud filmidest «Kominsky meetod» ja «Argo».

Arkini surmast teatasid tema pojad Adam, Matthew ja Anthony, kes ütlesid, et nende isa oli eriliselt andekas isiksus – seda nii näitlejana kui ka lihtsalt inimesena. «Ta oli armastav abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa. Jumaldasime teda ja jääme teda igatsema,» seisis pereliikmete tehtud avalduses.

Alan Arkin sündis Brooklynis, New Yorgis 26. märtsil 1934. aastal. Tema pere kolis Los Angelesse, kui Arkin oli veel laps. Pärast keskkooli lõpetamist käis Arkin mitmetes kõrgkoolides, kuid langes välja vähemalt kolmest kolledžist, vahendab People .

Alan Arkini poeg Adam Arkin (66) on samuti tuntud näitleja ja režissöör, kes on üles astunud teleekraanil sarjades «Chicago Hope», «8 Simple Rules» ja «Sons of Anarchy».