Suur intervjuu ⟩ Liina Ariadne Pedanik: laulupeo erakordne kogemus ei lähe kunagi meelest!

Olen ühe korra kaare all laulnud mudilaskooriga, see oli erakordne kogemus ja see ühtsus mis seal all on, see ei lähe mul kunagi meelest. Ja rongkäik tundus eriline, sest uskumatu oli sellise rahvamassiga üheskoos liikuda. Väikesel Liinal oli kõige uskumatum, et liiklus oli kinni pandud ja kõndida sai autoteel. Mu perel on väga tugev side laulu- ja tantsupeoga. Mu vanemad on kultuuritöötajad ja mu isa töötab ka kultuuriministeeriumis ja tegeleb laulu- ja tantsupidudega lähedaselt. Väiksest peale olen käinud alati tantsu- ja laulupidudel kohal.