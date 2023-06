VIDEO ⟩ Lapseootel 44-aastane Kourtney Kardashian avalikustas tulevase lapse soo

44-aastane Kourtney Kardashian on abikaasa, Blink-182 trummari Travis Barkeriga ühist last soovinud juba mõnda aega. Paar rääkis oma soovist avalikult ja tõdesid, et on lapse saamiseks proovinud kehavälist viljastamist ja ka erinevaid taimseid ravimeid, vahendab Page Six.

Mai lõpus eetrisse läinud «The Kardashians» episoodis tunnistas Kourtney, et nad on kõiksugu abivahenditest loobunud. «Soovime üle kõige last saada, aga ma usun sellesse, mis jumalal meie jaoks plaanis on. Kui see on beebi, siis usun, et see juhtub,» tõdes Kourtney.