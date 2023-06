FOTO ⟩ «See oli ebareaalne vaatepilt!» Tallinnas Tammsaare teel sattus auto vastassuunavööndisse

«Kõndisin Tammsaare tee ääres suunaga Järvevana tee poole, kui kuulsin selja taga väga kõva häälega pidurdamist. Üks sõiduauto oli ei tea kuidas sõitnud vastassuunavööndisse. Kes sealt on sõitnud, teab, et see on ime, mis juhtus. Aitäh sellele vaprale ja kiiresti reageerinud veokijuhile – üks perekond jäi just ellu!» jagas Inkeri reede ennelõunal pealt nähtud juhtumit ja lisas ka ehmatava foto.