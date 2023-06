VIDEO ⟩ Kerge kett ja juuksepuud? Tigeri veebipoe tootenimetused naerutavad netirahvast

Netirahvas on avastanud Taani kaubaketi Flying Tiger Copenhageni e-poest tooteid, mis kannavad eriti kummalisi nimesid.

«Tiger palkas tõlkija, kelle parim sõber on Google Translate,» viskas üks netikommentaator nalja.

Näiteks juukseklambrid on saanud endale uue nimetuse – juuksepuud. Uhmer on veebilehel mördi ja mürsu nimega. Pealtnäha laste mänguasju on aga nimetatud hoopis radiaatoriks.