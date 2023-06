«Kõik teame, et kui tunned, et hakkab üle käte minema, tuleb juhe seinast välja tõmmata. Seda on raske teha, kui kõik asjad on pooleli, aga...» mõtiskleb Alen Veziko, kellele töörabamine ühel hetkel tervisele hakkas. «Selline tunne oli, et sain südameataki. See valu oli nii suur.»