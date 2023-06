MART RAUDSAAR ⟩ Autojuht ei ole ilmtingimata kurjategija

Minu suureks rõõmuks pole Tartu linnavalitsus siiski täiesti ajuvaba. Mõni aeg tagasi kuulsin uudist, et Sõpruse sillal jäävad alles mõlemad autorajad – kokku on neid sillal neli, kaks ühes ja kaks teises suunas. Arutelul oli, et pooled rajad, poole silla kandevõimest ja läbilaskest võiks muuta jalgratturite ja teiste kergliiklejate pärusmaaks.

Mina mäletan, missugused jubedad ummikud olid Sõpruse sillal tipptunni ajal rohkem kui kümmekond aastat tagasi, enne kui Eedeni ringristmik rekonstrueeriti ja selle läbilaskevõimet suurendati. Need ummikud ulatusid mõnikord Tartu kõige pikema silla alguseni, nii et sillale oli keeruline isegi peale sõita. Ühesõnaga, mis siis, et vahepeal on Tallinnas valmis saanud Reidi tee või Tartus idapoolne ümbersõit ja uus Emajõe sild – paneme kinni, rahustame liiklust, mida nad raisad sõidavad ja saastavad.

Õnneks on Tartu linnavalitsus otsustanud rattahullude meelepahaks teisiti, Sõpruse sild jääb autodele täies mahus avatuks. Põhjendus on elegantne ja minu meelest täiesti asjakohane. Kui Sõpruse silla läbilaskevõime kokku krookida, suureneb liikluskoormus kesklinnas (jutt täiesti õige, mina mäletan, mis juhtus siis, kui Riia tänava Võidu sild oli remondiks autoliiklusele üleni suletud ja ainus sild oli seesama Sõpruse sild – kuigi autosid oli tollasel ammusel ajal palju-palju vähem ja kergliiklejaid oluliselt rohkem). Ja kui liikluskoormus kesklinnas suureneb, on seal vähem ruumi jalgrattateid ehitada.