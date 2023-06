ÕNNETUS LÄÄNEMEREL ⟩ Laps kukkus laevalt maha ja ema hüppas talle järele

SVT vahendab, et õnnetus juhtus pärastlõunal - 7-aastane laps kukkus üle parda ning ema hüppas seejärel talle järele.

Alustati ulatuslikku päästeoperatsiooniga ja sündmuskohale suunati suur hulk ressursse, et otsinguid aidata. Väidetavalt olid kohal ka NATO laevad. Pool tundi pärast õnnetust leiti ema ja laps veest.

Rootsi veeteede ameti pressiesindaja Stefan Lang ütles SVT-le, et üks kukkunutest viidi helikopteri pardale ja on teel haiglasse. Helikopter on teel ka teist inimest veest välja tõstma, ütles Lang.