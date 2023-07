MIDA TEHA? ⟩ Siin on juulikuu vingeimad üritused üle Eesti

Saund

Mingis mõttes on see sama asi – parim kaasaegne muusika tantsumuusikast rokini, räpist ja džässist eksperimentalismini ja parim publik – , kuid seekord täiesti uudses vormis.

Võsu rannafestival

28.–29. juulil toimub Võsul rannafestival, mis toob kokku parimad artistid ja hea muusika, sooja suvise päikese ja merelained ning loomulikult söögid ja joogid. Võsu Rannafestivalist on kümne aastaga saanud oluline suvine sündmus ning praeguseks on see Eesti suurim rannafestival.

Festivali väliskülalised on Example ja Netsky . Kodumaalt pakub tuge tõeline staaride paraad: Terminaator, Shanon, Tanel Padar, A-Rühm, Clicherik & Mäx ja paljud teised.

SUME festival

Suvine kogupere linnafestival SUME toimub 29.–30. juulil Tallinnas, esimest korda Kadrioru pargis. Järjekorras kolmas SUME festival on sümbioos ilusatest vaadetest ja kaunist kunstist, kõrvupaitavatest helidest ja meeliülendavatest maitsetest. SUME eesmärk on pakkuda kvaliteeti ja tegevusi kogu perele.

2023. aasta SUME Festival on eriline just seetõttu, et lisaks kvaliteetsele muusikale nii Eestist kui ka välismaalt on rõhku pandud ka kunstiinstallatsioonidele ja maitseelamustele, mida kureerivad tuntud oma ala spetsialistid. Esindatud on kergemad ja toekamad taimetoidud, kodumaa parim tänavatoit, suupisted suviseks piknikuks, suuremad ampsud grillilt, Belgia vahvlid ning rikkalik kondiitri- ja magusatoodete valik. Sellele kõigele annavad lisa-funk'i käsitöökokteilid, hinnatud Nautimuse veinid ja kvaliteetne kohv.