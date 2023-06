Tallinna südalinna tabas elektrikatkestus. «Täpselt ei tea, mis juhtus, aga nüüd on korras»

«Tulime Han'si kööki sööma, siin on suurepärane Hiina toit. Aga nüüd lihtsalt ootame siin... kogu maja on pime ja teised [majad] ümber ka,» kirjeldab tallinlane kella nelja paiku olukorda kiviviske kaugusel Olümpia hotellist ja Estonian Business Schoolist.

«Helistasime Elektrilevisse ja uurisime, millal elekter tagasi tuleb, et tahaksime süüa, aga Elektrilevist öeldi, et võib kaks tundi minna, nad ei tea mitte midagi, kuni on asi korda tehtud.»

Elektrilevi esindaja Mattias Kaiv ütles kella poole kuue ajal, et südalinna katkestus peaks olema praeguseks lahendatud. «Vool suunati ümber. Pool tundi tagasi täpset põhjust ei teadnud veel. Tõenäoliselt oli kaablirike, kusagilt oli kaabel läbi kaevatud. Puudutas see 1043-e klienti,» rääkis Kaiv Elu24-le. «Umbes 40 minutit tagasi sai see probleem lahendatud. Täpselt ei tea, kas see oli kopp või mis põhjus täpselt oli. Seda uuritakse hetkel veel.»