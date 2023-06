VIDEO ⟩ Tartus varastati striptiisiklubi eest piirdeköied ja ilusalongilt reklaamtahvel

«Kui teil on plaan oma ilustuudio avada, siis muretsege omale ise vajaminevad asjad ja ärge meie asju varastage. Ootame tagastust ja asja lahendamist, et asi kaugemale ei jõuaks, mis pole kindlasti teie jaoks meeldiv lahendus,» seisab postituses.

Diamond Tartu klubi omanik Artur Kapajev imestab, mida vargad näpatud piirdeköitega teevad. «Lihtsalt lollus, et need nöörid võeti,» ütleb ta. «Arvan, et läheb paar päeva mööda ja võetud asjad tuuakse tagasi. Politsei poole me ei pöördu veel. Proovime ise lahendada ära. Politseil on tähtsamaid asju ajada,» avaldab Kapajev Elu24-le. Ka varem on nende klubi juures väiksem vargus toime pandud. Tookord oli samuti abi sotsiaalmeediast ning isik tõi näpatud asja tagasi.