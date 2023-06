Pikajalgsest Culex modestus'e sääsest sai 44. Soomest leitud sääseliik ja see on liigi kõige põhjapoolsem vaatlus Euroopas. Soomele lähimad, kuid lõunapoolsemad sama liigi vaatlused on varem tehtud Venemaal Leningradi oblastis ja Rootsis Skåne piirkonnas, teatab is.fi.