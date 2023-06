vaimne tervis vedas alt ⟩ Pete Davidson läks taas võõrutusravile

Näitleja ja koomik Pete Davidson (29) on end Pennsylvanias asuvas võõrutuskeskuses ravile registreerinud ning saab statsionaarset ravi, et lahendada probleeme, mis on seotud posttraumaatilise stressihäire ja tema varasema piirialase isiksusehäire diagnoosiga.

«Pete käib sageli võõrutusravil, et nende probleemidega tegeleda,» ütleb üks Davidsonile lähedane allikas. «Tema sõbrad ja perekond on selle aja jooksul talle toeks olnud.»

Teise allika sõnul teab igaüks, kes tunneb Pete'i, et mees võtab end kokku ja saab abi, kui teab, et seda vajab. «Tal on on palju inimesi, kes teda armastavad ja toetavad ning on tema üle uhked,» kinnitas allikas.

Pete'ile lähedase allika sõnul on mees võõrutusravil, kuid peaks varsti välja saama.

Koomik on juba pikka aega vaimse tervisega võidelnud

2018. aastal paljastas ta, et pärast aastaid kestnud depressiooni ja ärevusega võitlemist diagnoositi tal piiripealne isiksusehäire. Ta selgitas, et häire sümptomid ajendasid teda 2016. aasta detsembris taastusraviprogrammis osalema, kui ta algselt uskus, et vaimsed häired, mida ta kogeb, tulenevad rohkest marihuaana tarvitamisest.

«Terve see aasta on olnud õudusunenägu,» tunnistas Pete 2017. aasta septembri taskuhäälingusaates WTF Marc Macronile. «See on olnud mu elu halvim aasta. Mul on see diagnoositud ja proovisin välja mõelda, kuidas õppida sellega elama.»