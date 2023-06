EHMATAV HAIGUS ⟩ Madonna pereliikmed tunnistavad: olime valmis kõige hullemaks

15. juulil pidi Vancouveris Kanadas algama seitse kuud kestev Madonna kontserttuur, mis jääb nüüd staari haiguse tõttu ära. Pereliikmete sõnul valmistus ta turneeks väga intensiivselt, kuid 24. juunil tabas Madonnat tõsine bakteriaalne infektsioon, mistõttu pidi ta mitu päeva viibima isegi intensiivraviosakonnas.

Kuuldes Madonna haigusest, tuli tema pere kohe kokku. Pereliikmete sõnul asetab 64-aastane superstaar esikohale oma karjääri ja kuulsuse ning jätab tervise tagaplaanile. «Ta seab oma karjääri ja kuulsuse oma tervisest kõrgemale kuni päevani, mil ta sureb,» arvavad lähedased, kes kartsid, et võivad Madonna kaotada.

Madonna leiti laupäeval New Yorgis teadvusetuna ja viidi kohe intensiivraviosakonda. Üks Madonna sugulane avaldas väljaandele Daily Mail, et nad olid väga hirmunud, kuna Madonna seisund oli väga tõsine: «Perekond valmistus kõige hullemaks.»

Kolmapäeval teatas Madonna mänedžer Guy Oseary, et staar vajab tõsisest haigusest paranemiseks aega ja seetõttu tuleb kontserttuur edasi lükata.

Üks Madonna pereliige ütles, et kokkukukkumine oli Madonnale selge sõnum, et tuleb aeg maha võtta. Pereliikme sõnul usub Madonna, et on «võitmatu» ning on kontserttuuriks ettevalmistudes üliväga pingutanud. «Arvasime, et kaotame ta. Olukord oli väga tõsine. Keegi ei teadnud, millises suunas asjad edasi lähevad.»

Daily Mail vahendab, et praegu on Madonna tervis taastumas, kuid ta on endiselt arstide hoole all. Oodata on täielikku paranemist.

Madonnal on kuus last: Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy (17) ning 10-aastased kaksikud Stella ja Estere. Väljaande The New York Posti sõnul oli Lourdes haiglas Madonna kõrval.