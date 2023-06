HÄSTI HOITUD SALADUS ⟩ Chrissy Teigeni ja John Legendi perre sündis mõned kuud pärast tütre sündi neljas laps

«Ja meil on nii hea meel öelda maailmale, et ta on siin ja tema nimi on sinuga igavesti seotud: Wren Alexander Stephens,» pühendas Chrissy enda Instagrami postituse asendusemale.

Alles 14. jaanuaril teatas Chrissy, et nende perre on sündinud kolmas laps. «John valab igal õhtul rõõmupisaraid, nähes, kui armastavalt Luna ja Miles oma õde hoiavad,» avaldas ta sotsiaalmeedias.

«Ta on kohal! Esti Maxine Stephens! Maja on täis sagimist ja meie pere ei saaks olla õnnelikum,» ütles Chrissy sotsiaalmeedias, jagades armsat pilti lastega.

Veebruaris rääkis naine, kuidas lapsed Luna ja Miles oma pisiõe Estiga kohanesid. «Me ei olnud kindlad, kuidas nad seda võtavad. Mul oli tunne, et nad olid veidi armukadedad, kui emme oli rase,» ütles Chrissy. «Aga niipea kui Esti saabus, nad lihtsalt plahvatasid armastusest ja rõõmust ning on nii hoolivad.»

Kuus Grammy auhinda võitnud John Legend ütles Instagramis, et nende kodu on täitunud armastuse ja rõõmuga. Ta avaldas ka, et imetleb oma naise tugevust. «Tunnen aukartust Chrissy tugevuse ja vastupidavuse ees ning mul on nii hea meel näha, kuidas Luna ja Miles oma pisiõde embavad. Olen tänulik, aga «aitäh» ei tundu piisavalt suur sõna, et kogu tänulikkust väljendada,» kirjutas John toona.