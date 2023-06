ARMAS KLÕPS ⟩ Stefan ja Victoria tähistasid pisitütre sünnipäeva

«Minust on saanud paps! Uskumatu!» teatas muusik Stefan Airapetjan rõõmsalt ühismeedias, kui tema ja kihlatu Victoria Koitsaar said 28. detsembril pisitütre vanemateks.

«Tahan lihtsalt kohe öelda, et Victoria on tõeline kangelane ja kõik teie naised, kes on seda läbi teinud,» kirjutas Stefan toona ühismeedias. «12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa minu laps, mis tähendab, et minust on saanud paps!»