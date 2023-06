MERKUUR VÄHIS ⟩ Käes on südantpuudutavate suhtluste aeg: tundeid on vaja väljendada

Võtmeperioodid Merkuuri Vähis liikumise ajal

Sel ajal domineerib Merkuur meie elukogemuse üle tugevalt. Võtame kõike vastu läbi mõtete, mis on tugevatest tunnetest kallutatud. Ent on näha, et kuskilt paistab ka lootusekiir ja meid juhtivad tunded toovad kaasa omajagu optimismi ja sisemist enesekindlust. Tundeid usaldatakse üsna palju, ükskõik, millised need ka ei oleks. Suhtlemine on soositud ja heaendeline.