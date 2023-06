ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Punn Mutini ja Prigožini sõjatantsupidu ei viita 1917. aastale, vaid on märksa hullem.

Sotsaalmeedias naljatati ülemaailmselt, et sm Prigožin tarvitas Ivanovdeni elik Jaanipäeva õhtul pisut ülemäära vägijooke ning kui pilt uuesti ette tuli, ilmnes, et joomingu käigus on üritatud riigipööret korraldada. Need naljad levisid ka kohtades, kus suvine pööripäev pole mingi üldrahvalik püha.

Tavaline propagandakäik

Segadust kui palju, ent ühes oma esimestest sõnavõttudest süüdistas Putin riigipöörajaid (kellest nagu me teame, mõne aja pärast riigipöörajaid üldse ei saanudki), et nood tahavad korrata 1917. aastat. Mis on üsna naljakas. Kohe näeme, et see oli Putini tavaline propagandakäik, saamaks uuesti ühe mütsi alla kodakondseid ja rahvast. Ilmselt õnnestunult.