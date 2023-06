ELU25 ⟩ XIII noorte laulu ja tantsupidu: pateetika asemel natuke punki!

Tantsupeo etenduse keskmes on kahtlemata staadionimurul moodustuvad mustrid, kuid terviklikuks looks saab see vaataja jaoks alles koos muusika ja tekstiga. Seekordse etenduse „Sillad“ tekstid on loonud Indrek Koff , kes liitus kunstilise toimkonnaga peale keskse kontseptsiooni valmimist. Ta ise näeb enda rolli eelkõige toetavana, kuid loodab, et aitab etenduse kenaks tervikuks siduda.

Ma ütlesin esimese asjana kohe, et ma ei tahaks, et sellest tuleb kõmiseva häälega välja öeldud aktusetekstide jada, et paneme hästi palju Juhan Liivi ja Koidulat ja siis on väga hästi. Ehkki Juhan Liiv mulle väga meeldib. Ma mõtlesin, et seda võiks teha kuidagi teistmoodi. Ja siis, kui ma olin välja pakkunud idee, kuidas ma kujutan neid tekste ette dialoogi vormis ja üsna igapäevakõnes, siis see võib-olla oli juba natukene julgem vormi pakkumine. Lisaks on mõnede tegelaste eneseväljendus ja seisukohad või mõtted, mida nad väljendavad, väga elulised. Need tekstid kulgevad läbi lapse elukaare umbes esimesest klassist kuni ellu astumiseni. Loomulikult teismeline ju arvab igasuguseid asju oma vanemate kohta, näiteks kui nõmedad nad ikkagi on ja kui tüütud nad on. Mõtlesin, et ma igal juhul ei hakka kuskilt midagi tagasi hoidma. Mõne asja puhul oli vaja pikemalt arutleda.