Tanja Mihhailova-Saar hakkas õppima uut keelt: õpin enda jaoks, et oleks põhjust tagasi keelepraktikale minna

«Nii ja naa, ilusti jõuab tööd teha ja natuke isegi võib-olla puhata,» ütleb Tanja Mihhailova, kelle sõnul on suvel töö ja puhkus tasakaalus. «Juuni on siiamaani olnud väga töine,» tõdeb ta siiski. «Kui seal viie päevaga juba üheksas kontsert hakkas, siis korraks tuli natuke väsimus peale.» Edaspidi on lauljatari sõnul aga rohkem vabu päevi.

Siiski plaanib ta tegeleda ka albumiga, mida tahaks varsti välja anda. «Ma põnevusega tahaks jah jõuda suhteliselt varsti albumini, mida ma ei ole ka välja andnud aastast... 2015 oli äkki viimane album?»

Suve suur plaan on jõuda Hiiumaale, kuhu Tanja koos abikaasa Mikk Saarega maatüki on soetanud. «Võib-olla augustis jõuame natuke sinna... mitte midagi seal veel pole, aga kuskilt on vaja ju alustada,» rääkis Tanja.

Lisaks Hiiumaale on Tanjal südames ka Itaalia. «Olen Itaalias paaril korral käinud ja mulle väga Itaalia meeldib, alati pärast seda, kui tulen tagasi, siis räägin, et itaalia keel on nii ilus ja tahaks rohkem mõista, mida inimesed räägivad ja tahaks inimestega rääkida.»