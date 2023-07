RAHVAS RÄÄGIB ⟩ Kui lihtne või raske on leida tööd? «Minu kogemuse järgi on asi kohutav»

Kuidas kommenteerib töötuse suurenemise väidet Töötukassa? Eesti Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel ütleb, et see ei vasta tõele, et töötus suvel suureneb. «Suvel üldiselt ei ole töötuse määr kõrgem ja ei ole seda ka sel suvel. Tavapäraselt pigem töötuse määr kevadel ja suvel väheneb, sest paljud tööotsijad lähevad suveks hooajatöödele ja tulevad taas tööd otsima sügisel, mil töötus alati pisut ka kasvab,» kinnitab Koppel.

Töötukassa kommunikatsioonijuht annab põhjaliku ülevaate sellest, kuidas tööturul sel aastal läinud on. Koppel ütleb, et tööturg on seni vastu pidanud, kiiret töötuse langust ei ole aga näha.

«Tööturg on majanduse see osa, kust seni on pigem häid uudiseid olnud. Kõik eksperdid on kinnitanud, et tööturg on üllatavalt hästi vastu pidanud. Meie inimesed on töökad ja tublid. Jääb loota, et inflatsioon siiski hakkab langema, Euribor ei löö perede rahakotti päris tükkideks ja ettevõtjad suudavad ärid töös hoida,» ütleb Koppel.

Selle aasta esimesel päeval oli töötukassas 51 500 registreeritud töötut. Maikuu viimasel päeval oli see number 49 400. 29. juuni 2023 seisuga on arvel ligi 49 800 inimest – töötute arv on juuni kuuga kasvanud 400 inimese võrra, kes peamiselt on hiljuti koondatud Express Posti ja E-Betooni ning Tallinki töötajad.

Töötud haridustaseme järgi. Foto: Töötukassa