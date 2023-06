Tšetšeeni juurtega Rootsi vabavõitlusstaaril Hamzat Tšimajevil on head suhted Tšetšeeni Vabariigi juhi Ramzan Kadõroviga ning ta on avaldanud sotsiaalmeedias rea fotosid, millel ta poseerib koos kurikuulsa kaasmaalasega. Lisaks on ta olnud Kadõrovi poegade treener.