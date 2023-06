TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Noorte laulu- ja tantsupeo viimase hetke kõrged piletihinnad Eesti rahvast ei heiduta: asi ei ole üldse rahas

Tallinna bussijaama ümbruses teisipäeva pärastlõunal Elu24 kaamerasilma ette jäänud inimestest nii mõnigi on noorte laulu- ja tantsupeole minemas. «Jaa, lähen. Ma sain oma pileti kingituseks, mille üle mul on hea meel, sest ma oleks nagunii ostnud ja läinud,» vastas parasjagu bussi oodanud näitleja Epp Eespäev ja täpsustas, et oma pileti hinda ta seetõttu ei tea.

Küsimusele, kas tantsupeo viimase hetke pilet 57 eurot on tema meelest vähe, palju või parasjagu, vastas ta, et kindlasti on see väärt rohkem kui üks tavaline kino- või teatripilet, nii et seda summat ta paljuks ei pidanud.