PANE TÄHELE ⟩ Noorte laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse juht: kõiki sõite tuleks alustada vähemalt 45 minutit varem

«Peopaikadesse, Kalevi keskstaadionile ja Tallinna lauluväljakule on saabumas rohkem kui 30 000 lauljat ja tantsijat ning nädalavahetusel kümneid tuhandeid pealtvaatajaid,» sõnas laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse juht Janno Pilt juba nädala alguses pressikonverentsil. Ta rõhutas, et seetõttu piiratakse nii kesklinnas kui ka lauluväljaku ja Kalevi staadioni ümbruses ajutiselt liiklust, et peole kogunevad osalejad ja pealtvaatajad saaks turvaliselt ja ohutult liigelda.

«Kõiki sõite tuleks tänastes liiklustingimustes alustada vähemalt 45 minutit varem, sest teed ja tänavad on rahvast täis, aga kuna me kõik vajame ruumi, siis see kõik võtab palju aega,» selgitas Pilt.

Reede, 30. juuni hommikupoolikul oli lauluväljakule suundunud Elu24 peatoimetaja Katrin Lusti sõnul liiklus Tallinnas igati sujuv.

«Käisin täna hommikul 9.30 teises linna otsas, liiklus oli kiire ja autosid peaaegu polnudki. Ka lauluväljaku Oru väravasse jõudsin autoga läbi linna väga kiirelt,» jagab ta hommikusi tähelepanekuid. «Ka eile õhtul jalutasin linnas ringi ja kõik oli väga hästi!»

Peatoimetaja lisas, et kui muidu on kõikjal pealinnas vaid ummikud, siis tundub, et laulu- ja tantsupeo ajaks on inimesed hästi valmistunud. «Kõik on väga hästi korraldatud, vähemalt täna küll,» märkis ta, et on jõudnud igale poole isegi kümme minutit varem kohale.