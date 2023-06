ÄÄRMUSLIK ⟩ Inglismaa õpetaja suur mure: osa lapsi peab end kassiks ja nad mõtlevad seda tõsiselt

Londoni loodeosas asuva ülirange korraga Michaela kogukonnakooli asutaja ja juhataja Katharine Birbalsingh teatab, et vanemad on käskinud tal lõpetada kriitiliste kommentaaride tegemine laste kohta, kes määratlevad end loomadena. «Juba praegu on osas koolides lapsi, kes kannavad karvaseid sabasid ja kõrvu. Nad peavadki end kassideks!» toob koolijuht esile šokeeriva asjaolu.