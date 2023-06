VIDEO ⟩ Sisulooja Gethel Burlaka-Pedaja võttis aja maha: karikas oli suht tühi

«Ma veetsin just iseendaga täiega toreda minipuhkuse. Mul on siin karika sisu suht madala piiri juures olnud ja nii said jaanidel Lauri ja Aria maale saadetud ning mina jäin koos Ruudiga nädalavahetuseks koju,» räägib Gethel oma jälgijatele. Ruudi on Lauri ja Getheli neljajalgne sõber.