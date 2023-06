Pliidil kõndinud kass põhjustas tulekahju. Naaber: äkitselt kuulsin kuskilt kostuvat suitsuanduri piiksu

Tänavu aasta algusest kuni maikuu lõpuni on esile tuua vaid üksikud sarnased juhtumid. « On olnud juhtum, kus kass ajas põleva küünla ümber. Samuti on olnud olukord, kus laudas olnud loom näris ilmselt läbi elektrijuhtme ja sellest sai alguse tulekahju. Üks juhtum oli ka selline, kus kass lülitas kogemata pliidi sisse ning tekkis tulekahju oht, sest pliidi peal hoiti kergesti süttivaid asju,» nentis Kuusik.

«Üldiselt kehtib loomade ja tulekahjude puhul tõsiasi, et tulekahju puhkemises ei ole süüdi loom, vaid pigem inimeste vähene ettevaatlikkus. Selleks, et tulekahjusid ja teisigi õnnetusi vältida, tuleb jälgida, et lemmikud ei pääseks lahtisele tulele ligi, küünlad jms. Puutetundlike pliitide puhul tasub jälgida, et pliidil oleks lapselukk peal ning pliidi ümbruses ei oleks süttivat materjali (salvrätid, käterätid, plastiknõud jms). Samuti tasub lemmikud hoida eemal elektrijuhtmetest,» paneb Kuusik südamele.